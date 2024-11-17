تعليم الإسكندرية تستقبل خبير مناهج بالإدارة العامة للتخطيط

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتورة هند عبد العزيز خبير مناهج بالإدارة العامة للتخطيط وصياغة المنهج؛ وذلك لتنظيم ورش عمل تفاعلية مع الطلاب والمعلمين والأخصائيين لتفعيل خطة المبادرة الرئاسية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية.

حيث يقدم المجتمع مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واعٍ مثقف خلوق، وفي ضوء توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتفعيل مبادرة بداية من خلال كافة الأنشطة التربوية لبناء الشخصية المصرية.

جاء ذلك بحضور أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ورشا فاروق مدير إدارة التخطيط والمشروعات ومنسق عام المبادرة بتعليم الإسكندرية وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب ونخبة من مديري الإدارات النوعية والمراحل التعليمية والموجهين العموم بالمديرية والإدارات التعليمية التسع.

واستهدفت ورش العمل التي تم تنظيمها بقاعة الفيديوكونفرانس لتفعيل المبادرة موجه عام التربية النفسية وموجه عام التربية الاجتماعية ومدير إدارة الموهوبين ومدير إدارة التدريب ومديري المراحل ووحدة التواصل ودعم المعلمين وبعض المعلمين والأخصائيين واتحاد الطلاب وطلاب جماعة الصحة النفسية.

وأوضح مدير المديرية أن الورش ركزت على تشجيع الطلاب على التفكير النقدي والعمل بروح الفريق من خلال مشروعات بحثية تعاونية والعمل على غرس وتعزيز قيم التسامح والولاء والانتماء للوطن، كما ركزت على التدريب على التحقق من الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة لمواجهة الشائعات وحماية الأمن القومي.