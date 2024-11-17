دورة شمال إفريقيا للشباب، ميكالي يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

دورة شمال إفريقيا للشباب، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالي، تشكيل الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب الجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

ويبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته أمام الجزائر في دورة شمال إفريقيا للشباب بتشكيل يضم كل من:

منتخب مصر يرفع شعار لا بديل عن الفوز

منتخب الشباب المصري يدخل مباراته اليوم أمام نظيره الجزائري رافعا شعار لا بديل عن الفوز، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، إلى جانب الحفاظ على حظوظه في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، استعداداته للقاء نظيره الجزائري، وتضمنت التدريبات الختامية مراجعة ميكالى المدير الفني خطة مباراة الغد وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق الفوز واللعب بروح قتالية للدفاع عن أحلام احفاد الفراعنة فى البطولة التى يتنافس خلالها منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وليبيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية.

جمال علام يدعم منتخب الشباب، فيتو

جمال علام يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المباراة المهمة التى يخوضها منتخب الشباب فى ظروف استثنائية عقب تولى ميكالى الإدارة الفنية بنحو شهر وهو مالم يجعله يستعد لها بالشكل الكافي ومع ذلك تعهد المدرب البرازيلى بالقتال من أجل الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وعقد جمال علام اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وحصد نقاطها والفوز فى كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى قطع تذكرة التأهل إلى أمم أفريقيا

موعد مباراة شباب مصر والجزائر

تنطلق مباراة منتخب الشباب أمام نظيره المنتخب الجزائري في الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة