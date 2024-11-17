الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد بتشان ضيف جيهان عبد الله على "نجوم إف إم"

أحمد بتشان مع المذيعة
أحمد بتشان مع المذيعة جيهان عبد الله، فيتو

تستضيف المذيعة جيهان عبد الله الفنان أحمد بتشان في حلقة اليوم، من برنامجها “أجمد 7” عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

 

ويتحدث أحمد بتشان خلال اللقاء عن مشواره الفني، وأصعب المحطات التي مر بها، وطموحاته ومشاريعه المقبلة، وغيرها من الموضوعات.

 

وطرح أحمد بتشان، مؤخرا فيديو كليب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد “من غير زعل” وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية أحمد بتشان الجديدة 

أغنية أحمد بتشان الجديدة من غير زعل من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم  و ماستر نادر حمدي.

 

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