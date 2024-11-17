استقبال حاشد لمحمد صلاح في الإمارات، الفرعون المصري يكشف سر تألقه في ملاعب أوروبا، ويشيد بزميله عمر مرموش ويقدم له نصائح من ذهب، ويتحدث عن علاقته بالقراءة ودور زوجته في حياته (فيديو)

شارك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي في ندوة بـ معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في دولة الإمارات.

محمد صلاح يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

واستضافت الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب محمد صلاح فى لقاء جماهيري، كشف خلالها عن تفاصيل رحلته من أعماق المحلية وصولا للعالمية، وكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

كما تحدث صلاح عن مسيرته الكروية، فى ندوة استثنائية جمعت بين روح الرياضة وشغف المعرفة، حيث شارك الحضور جوانب من حياته، بدءًا من بداياته وصولًا إلى النجومية العالمية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها.

وكشف صلاح أيضا عن الكتب التي ألهمته وأثرت فى تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

وتحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات، عن بداياته في أوروبا وكيف أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال السنوات الماضية.

استقبال حافل لـ محمد صلاح

وكان النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي وصل إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات.

وتلقى محمد صلاح استقبالا حافلا من جميع الحضور الذين هتفوا باسمه ويرتدي بعضهم قمصان ليفربول.

محمد صلاح يكشف سر نجاحه في أوروبا

وقال محمد صلاح على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: عندما انتقلت إلى بازل السويسري بدأت أنظر إلى اللاعب الأوروبي وما يفعله كلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف: تدريجيا بدأت أفهم هما بيعملوا كده ليه ولماذا هم ناجحين بعد ما رأيتهم يذهبون للتدريب مبكرا ويقومون بالاستشفاء جيدا ثم يتدربون ثم يذهبون إلى صالة الجيم.

وواصل: أصبحت أرغم أن أكون ناجحا مثل اللاعب الأوروبي وليس هذا فقط قلت لنفسي أنا أريد أن أكون أفضل منهم.

وأتم: أردت أن أكون أفضل منهم لرغبتي أن يروا لاعب ناجح من الوطن العربي ويقلدونه.

محمد صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب عن كيف تغيرت طريقة تفكيره بعد ذهابه لنادي بازل 👏

pic.twitter.com/hzM9o3ABvp — عمرو (@bt3) November 17, 2024

محمد صلاح عن مرموش: لاعب مميز لا تقارنوه بي واتركوه يعيش تجربته

وتحدث محمد صلاح عن المستوى المميز الذي يقدمه زميله في المنتخب عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال محمد صلاح على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “لا يوجد عدد كبير من اللاعبين العرب احترفوا في أوروبا وعافروا مثل ما فعل ويفعل عمر مرموش”.

وأضاف: “مرموش صاحب إمكانيات مميزة جدا ولاعب مهم لفريقه ومع المنتخب الوطني أيضا”.

وواصل: “أريد فقط أن يبتعد عن فكرة المقارنات، بمعنى الناس تبطل تقارنه بيا أنه هو صلاح الجديد وهيعمل اللي عمله وأحسن وهكذا”.

وقال: “أنتم هكذا لا تساعدون عمر مرموش بل تضعونه تحت ضغط طول الوقت، لأن لا يصح مقارنته بلاعب نجح بشكل كبير في السنين الماضية وهو لسه بيبدأ حياته”.

وأتم: “اتركوا عمر مرموش يعيش تجربته ويتبسط بيها ويعمل حاجة مختلفة عني في اتجاهه هو”.

الأسطورة محمد صلاح عن عمر مرموش:



"إمكانياته رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليًا، لكن أتمنى أن يبتعد عن فكرة المقارنات؛ لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت. لا تقارنوه بي، لا تقولون محمد صلاح الجديد، دعوه يعيش مسيرته".pic.twitter.com/bcARckKqY1 — عالم صلاح (@SalahWorld11) November 17, 2024

موقف طريف لـ صلاح في معرض الشارقة

وأضحك رد فعل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، التلقائي الحضور في معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات.

وذلك بعد أن قاطع أحد الحضور محمد صلاح أثناء حديثه أكثر من مرة حينما نادى باسمه خلال فعاليات المؤتمر ليرد عليه صلاح بشكل تلقائي: “يا ابني بس أنا جاي أتكلم كلمتين”.

🗣️ محمد صلاح: "يا ابني بس أنا جاي أتكلم كلمتين" 😅pic.twitter.com/TW7bMF0J6H — 90+ (@90PlusKora) November 17, 2024

محمد صلاح يتحدث عن فائدة القراءة ودور زوجته في حياته

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات، عن فائدة القراءة في حياته ودور زوجته ماجي.

وقال محمد صلاح: “زوجتي ماجي هي دائمًا ما تقوم بـ قراءة الكتب لبناتي، وأنا دائمًا اتحدث مع مكة وأرسل لها فيديوهات حتى تبدأ تستوعب قليلًا أن النجاح يأتي دائمًا من داخلك وليس من كلام الناس لك”.

وأضاف أنه “في رأيي أن دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل”.

وتابع: "أنصح بقراءة كتب علم النفس فالدراية بعلم النفس تتيح فهم المواقف بشكل أفضل، ولاعب كرة القدم يجب على الأقل أن يكون قارئا في مجاله، وإذا كان يقرأ في كل المجالات فسيكون أفضل بالفعل".

وأضاف: "لا أضع ضغوطا على نفسي، أنا أعيش الحياة بالشكل الذي أريده وليس بالشكل الذي يريده الناس، لا يفرق معي كيف يريد الناس أن أعيش، في النهاية هذه هي حياتي وليست حياتهم".