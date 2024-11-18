الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يصل لـ 31.5 جنيه، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات من 8.5 جنيه و31.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛  في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض  سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 22 جنيهًا مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 416.5 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

بلغ متوسط  سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 394.5 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل  سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا بـ 31.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 405 جنيهات في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 26 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 390.3 جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.
<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 359.1 جنيه، بانخفاض 18 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392.3 جنيه في الأسواق، بانخفاض 14 جنيها عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 8.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 391.4 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
txt

يصل لـ 5.5 جنيه في الكيلو، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق

txt

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم اليوم في الأسواق اسعار اللحم أسعار اللحم الضأن أسعار اللحم الضاني اللحوم الحمراء اللحوم الكندوز انخفاض أسعار اللحوم سعر اللحم سعر اللحم الكندوز سعر اللحوم سعر اللحوم البتلو سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر كيلو لحم سعر كيلو لحوم سعر لحوم

مواد متعلقة

اقتربت من 450 جنيها، أسعار اللحوم الكندوز تعاود الارتفاع بالأسواق

تتراجع 12 جنيهًا، أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 4-9-2024

زيادة تصل لـ32 جنيهًا، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 16 جنيها في أسعار اللحوم كندوز بالأسواق

تباين أسعار اللحوم الكندوز اليوم الأربعاء في الأسواق

أخبار الاقتصاد: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه، شعبة القصابين تكشف أسعار اللحوم بعد العزوف عن الشراء، ومفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم السبت 24/8/2024

أسعار اللحوم كندوز ترتفع 3 جنيهات في الأسواق

الأكثر قراءة

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

نجيب ساويرس يعلق على فيديو هدم أحجار بالهرم الأكبر

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والقناة الناقلة

هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟ وأهم النصائح للوقاية من المرض

يصل لـ 31.5 جنيه، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية