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رياضة

دورة شمال إفريقيا، ريمونتادا شباب المغرب تمنحهم الفوز على تونس 2-1

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

دورة شمال إفريقيا، حقق منتخب المغرب للشباب ريمونتادا رائعة أمام نظيره منتخب تونس وحول تأخره بهدف في الشوط الأول أمام نسور قرطاج إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

تقدم منتخب تونس عن طريق اللاعب خليل العياري بعد 9 ثواني فقط من انطلاق المباراة.

وتعادل منتخب المغرب في بداية الشوط الثاني بهدف عن طريق معاذ ضحاك في الدقيقة 49، قبل أن يحرز أسود الأطلسي هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق رضا علاوي.

منتخب المغرب بالعلامة الكاملة

وسيطر المنتخب المغربي تماما على أغلب فترات اللقاء وكانت له السيطرة واستحق الفوز عن جدارة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من الفوز في أول مباراتين على مصر 2-1 وعلى تونس بنفس النتيجة.

منتخب تونس للشباب، فيتو
منتخب تونس للشباب، فيتو

شباب مصر يواجه الجزائر 

من جهة أخرى، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأحد، نظيره منتخب الجزائر، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

 

منتخب مصر يرفع شعار لا بديل عن الفوز

منتخب الشباب المصري يدخل مباراته اليوم أمام نظيره الجزائري رافعا شعار لا بديل عن الفوز، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، إلى جانب الحفاظ على حظوظه في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، استعداداته للقاء نظيره الجزائري، وتضمنت التدريبات الختامية مراجعة ميكالى المدير الفني خطة مباراة الغد وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق الفوز واللعب بروح قتالية للدفاع عن أحلام احفاد الفراعنة فى البطولة التى يتنافس خلالها منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وليبيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية.

جمال علام يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المباراة المهمة التى يخوضها منتخب الشباب فى ظروف استثنائية عقب تولى ميكالى الإدارة الفنية بنحو شهر وهو مالم يجعله يستعد لها بالشكل الكافي ومع ذلك تعهد المدرب البرازيلى بالقتال من أجل الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وعقد جمال علام اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وحصد نقاطها والفوز فى كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى قطع تذكرة التأهل إلى أمم أفريقيا

موعد مباراة شباب مصر والجزائر

تنطلق مباراة منتخب الشباب أمام نظيره المنتخب الجزائري في الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة 

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