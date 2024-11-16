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رياضة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر ببطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

منتخب الشباب، يختتم منتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي، اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

 

وكان منتخب الشباب مواليد 2005، قد خسر  أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم باستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر 

 ويستعد منتخب الشباب لمواجهة الجزائر غدا  الأحد بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام في الإسماعيلية.

ورفض روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، منح لاعبي الفراعنة راحة من التدريبات الجماعية امس.

وعلى الرغم من خوض منتخب الشباب مباراة أمام المغرب، إلا أن ميكالي قرر خوض مران بدنيا أمس.

 

منتخب مصر يخسر أمام المغرب 

 وعلق البرازيلي روجيرو ميكالي على خسارة فريقه أمام المغرب في الجولة الأولى بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

 

منتخب المغرب يتم تجهيزه منذ عامين 

 وقال ميكالي في تصريحات لشاشة أون تايم سبورت بعد المباراة: كنا على يقين بأن المواجهة أمام المنتخب المغربي ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن الأخير يتم إعداده منذ عامين لهذه التصفيات، في حين أن منتخب الشباب المصري لم نبدأ العمل معه إلا منذ بضعة أسابيع قليلة.

 

وأكد ميكالي أنه راض  تماما عن المردود الذي قدمه المنتخب المصري أمام المغرب على الرغم من الهزيمة، ولكنه أكد أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

ميكالي: متفائل بهذا الجيل

 وتابع ميكالي، أنه متفائل جدا بهذا الجيل، وأنه يعمل على بناء جيل واعد يمثل الكرة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة. 

 

وأختتم ميكالي تصريحاته قائلا إن منتخب مصر مازال أمامه ثلاث مواجهات في البطولة أمام الجزائر وليبيا وتونس، وأنه على ثقة بأن الفريق سيحقق فيها نتيجة جيدة تسعد الجماهير المصرية.

 

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