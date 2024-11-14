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رياضة

دورة شمال إفريقيا للشباب، تونس تفوز 2-1 على ليبيا

منتخب تونس للشباب،
منتخب تونس للشباب، فيتو

دورة شمال إفريقيا للشباب، انتهت مباراة منتخب شباب تونس أمام نظيره منتخب ليبيا بفوز نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس، في المباراة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وحصلت فيتو على الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والتي تتضمن مواعيد مباريات منتخب الشباب مواليد 2005.

منتخب الشباب الليبي، فيتو
منتخب الشباب الليبي، فيتو

وتستضيف مدينة الإسماعيلية دورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005 خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا 

 

جدول مواعيد مباريات تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005

مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، فيتو
مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر

بذلك ستكون مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في التصفيات على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر مع المغرب - الخميس 14 نوفمبر

الجولة الثانية: مصر مع الجزائر - الأحد 17 نوفمبر 

الجولة الثالثة: مصر مع ليبيا - الأربعاء 20 نوفمبر 

الجولة الرابعة: منتخب مصر “باي” - السبت 23 نوفمبر

الجولة الخامسة: منتخب مصر مع تونس - الثلاثاء 26 نوفمبر 

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهي الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

 

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