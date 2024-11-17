الأحد 17 نوفمبر 2024
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علوم طنطا تكرم العاملين المتميزين عن شهر نوفمبر (صور)

تكريم العاملين المتميزين
تكريم العاملين المتميزين عن شهر نوفمبر 2024 بعلوم طنطا

قامت الدكتورة عبير عبدالحميد علم الدين عميد كلية العلوم بجامعة طنطا بتكريم العمال المتميزين عن شهر نوفمبر الجارى، وذلك خلال انعقاد مجلس الكلية اليوم.

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تكريم العاملين المتميزين  في أداء عملهم

من جانبها أكدت عميد كلية علوم طنطا حرص الكلية علي تكريم العاملين المتميزين في أداء عملهم وإظهاره بصورة متميزة، وذلك خلال مجلس الكلية المنعقد اليوم 17 نوفمبر 2024.

مكافأة إجادة

جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء مجلس الكلية، ومن ثم تم تكريم كل من “محمد الغسال وأحمد عبدالعزيز” العاملين الموسميين بقسم الجيولوجيا ومنحهما مكافأة إجادة قيمتها خمسمائة جنيه لكل منهما.

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