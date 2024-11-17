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محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الأمطار

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الأمطار

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الشتاء والتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة أي طوارئ أو تقلبات جوية، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

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وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية  تقارير تفصيلية عن حالة المعدات الميكانيكية، مثل سيارات شفط المياه، والمولدات، والمعدات الثقيلة، مشددًا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية وضمان كفاءتها التشغيلية بنسبة 100% كما استعرض الجندي تقارير تفصيلية حول المعدات المتوفرة في كل مركز ومدينة، مشددًا على توزيعها بشكل استراتيجي لتغطية النقاط الساخنة والمناطق الأكثر عرضة للتجمعات المائية. 

واكد محافظ الغربية خلال الاجتماع ان الحملات الميكانيكية هي العمود الفقري لاستعداداتنا لموسم الأمطار، ونعمل على توفير كل الإمكانيات لضمان استجابة فعالة وسريعة.” 

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي، مع إعداد فرق طوارئ ميدانية على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تجمعات مياه أو أعطال قد تحدث. مؤكدًا على أهمية الاستمرار في حملات التطهير لبالوعات الأمطار والشبكات الرئيسية لضمان التصريف السليم للمياه. 

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة وجاهزية الفرق والمعدات، مع التأكيد على التعاون بين كافة الجهات لضمان مرور موسم الشتاء دون أية مشكلات.

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