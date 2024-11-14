تجارة طنطا تبدأ الدراسة ببرنامج "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا عن بدء الدراسة بالبرنامج المميز "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" Accounting and financial technology للدراسة باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة، بدءًا من العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٢٢٨ بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ بتعديل اللائحة الداخلية "مرحلة البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة للكلية.



أوضح عميد الكلية أن البرنامج الجديد يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب ويتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، للعمل على تخريج محاسبين أكفاء، قادرين على التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال المال والأعمال وخاصة المحاسبة، ويسعى البرنامج للدمج بين المحاسبة والتكنولوجيا المالية كسبيل لمواكبة الرقمنة والتطور التكنولوجي الهائل.



أضاف الدكتور ياسر الجرف أن البرنامج يهدف إلى تخريج طالب تقني في مجال التكنولوجيا المالية، ويُساعد على إتقان مجموعة من العلوم المالية والمصرفية، إضافةً إلى مهارات الحاسوب وتطوير تطبيقات تخدم العملية المصرفية مع ضمان الأمن السيبراني لهذه الخدمات، مُضيفًا إليها القُدرة على تقييم، وتحليل المخاطر في العمليات المالية، والبورصات، والعملات المشفرة، مُستفيدًا من الحلول التي تقدمها أيضا تطبيقات الذكاء الصناعي.