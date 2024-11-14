الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجارة طنطا تبدأ الدراسة ببرنامج "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" بنظام الساعات المعتمدة

الدكتور ياسر الجرف
الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا

أعلن الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا عن بدء الدراسة بالبرنامج المميز "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" Accounting and financial technology للدراسة باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة، بدءًا من العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٢٢٨ بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ بتعديل اللائحة الداخلية "مرحلة البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة للكلية. 
 

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 43 قرية و278 عزبة

محافظ الغربية يحقق حلم سيدة من ذوي الهمم ويوفر لها كرسيًا كهربائيًا

أوضح عميد الكلية أن البرنامج الجديد يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب ويتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، للعمل على تخريج محاسبين أكفاء، قادرين على التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال المال والأعمال وخاصة المحاسبة، ويسعى البرنامج للدمج بين المحاسبة والتكنولوجيا المالية كسبيل لمواكبة الرقمنة والتطور التكنولوجي الهائل. 
 

أضاف الدكتور ياسر الجرف أن البرنامج يهدف إلى تخريج طالب تقني في مجال التكنولوجيا المالية، ويُساعد على إتقان مجموعة من العلوم المالية والمصرفية، إضافةً إلى مهارات الحاسوب وتطوير تطبيقات تخدم العملية المصرفية مع ضمان الأمن السيبراني لهذه الخدمات، مُضيفًا إليها القُدرة على تقييم، وتحليل المخاطر في العمليات المالية، والبورصات، والعملات المشفرة، مُستفيدًا من الحلول التي تقدمها أيضا تطبيقات الذكاء الصناعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

طنطا يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الترسانة 0/1 (صور)

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 43 قرية و278 عزبة

محافظ الغربية يحقق حلم سيدة من ذوي الهمم ويوفر لها كرسيًا كهربائيًا

جامعة طنطا تشهد حفل تدشين أسرة "طلاب من أجل مصر"

الأكثر قراءة

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads