الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره، أولى ندوات رياضة الغربية

الندوة، فيتو
الندوة، فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "العلاقات العامة" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سلسلة من الندوات بمراكز الشباب والرياضة بالغربية.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

حيث انطلقت،اليوم، أولى فعاليات سلسلة الندوات بمراكز الشباب بالغربية بعنوان "إدمان مواقع التواصل الاجتماعى وتأثيره على العلاقات الاجتماعية" بمركز شباب محلة منوف التابع لإدارة شباب طنطا أول بمتابعة الدكتور خالد الشرقاوي مدير الإدارة وبحضور الدكتورة سارة مراد،والدكتور عبد الفتاح علام بالمركز القومي للبحوث.

تحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وفوائدها وأضرارها وتم تسليط الضوء من خلالها على وسائل التواصل الاجتماعي كمنجز حضاري أفرزته العقول المبدعة، وقد تكلم أيضًا عن انتشار واستخدامات هذه الوسائل المتنوعة والتى احتلت مساحة واضحة من وقت وفكر واهتمام ووجدان وعقول الشباب وخاصة بعد نجاحها فى استقطاب العديد من الفئات العمرية دون اعتبار للفوارق الجغرافية والدينية والعرقية ليمتزج الاتصال الذاتي والجماهيري فى بيئة واحدة أعادت تشكيل الحياة الاجتماعية والاتصالية للأفراد.

ومن جانبه أعرب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية عن بالغ سعادته بالتعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، مشيدا بالدور الكبير في تنظيم الندوات التوعوية للشباب للتعرف على التنشئة السياسية، وأنها ليست قالبا جاهزا للتطبيق في كل المجتمعات، بل يتحدد شكلها وآليات تطبيقها وفق خصوصية كل مجتمع وتاريخه، وأنّ التنشئة السليمة تبدأ من الطفل.

 

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