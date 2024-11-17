بعد منشور على انستجرام، جوميز ينفي امتلاكه حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه لا يمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ردًا على صورة منتشرة لحساب وهمي يحمل اسم المدير الفني البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وأكد المدير الفني أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذر الجميع من التعامل مع أي حسابات وهمية تحمل اسمه.

وأضاف جوميز أن أي تصريحات له تكون عبر الحسابات الرسمية للنادي، والمؤتمرات الصحفية واللقاءات التليفزيونية فقط.

حساب وهمي لـ جوميز

وكان أمس انتشر صورة لـ حساب يحمل اسم جوميز نشر صورة له وكتب:" اتمنى البقاء في مصر أطول فترة ممكنة وصناعة تاريخ لي ولنادي الزمالك.. واعمل دائما كعضو من جمهور الزمالك العظيم ".

ولمشاهدة تعليق جوميز على انتشار حساب وهمي يحمل اسم المدير الفني البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إضغط هنا

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وتحدث المدير الفني للزمالك عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

جوميز واحمد سليمان

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة للاعبي الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.