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رياضة

رياض محرز يقود الجزائر في مواجهة ليبيريا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

أعلن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لـ منتخب الجزائر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليبيريا، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

تشكيل الجزائر أمام ليبيريا

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موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل  قناة beIN Sports HD 2 مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب الجزائر في التأهل رسميًا من الجولة الرابعة بعد جمعه 12 نقطة، وقبل التعادل الأخير أمام غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة جمعهما من 4 فوز وتعادل وحيد، في حين أن منتخب ليبيريا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

 

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية رفقة الجزائر، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين المركز الأخير يقع فيه منتخب توجو بنقطتين.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

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