الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الجيش سيصدر ألف استدعاء للخدمة لأفراد الحريديم

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الجيش سيصدر ألف استدعاء للخدمة للحريديم خلافا لطلب المستشارة القانونية بإصدار 7000.

جيش الاحتلال يحذر أزمة تجنيد في صفوفه

وحذر جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، من أزمة تجنيد في صفوفه، مطالبا بتمديد فترة الخدمة في صفوف الجيش النظامي، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير اليوم الخميس، أن نسبة التجنيد في صفوف الجيش تصل إلى 83% فقط.

أسباب أزمة التجنيد في جيش الاحتلال 

وترجع أزمة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عد أسباب أهمها رفض الحريديم الانضمام لصفوف الجيش، على الرغم من إقرار قانون يقضي بتجنيدهم.

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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا

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من بينهم 192 ضابطا، جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بداية الحرب

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