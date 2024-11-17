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رياضة

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب

منتخب تونس للشباب،
منتخب تونس للشباب، فيتو

دورة شمال إفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب تونس أمام نظيره المغرب بتقدم المنتخب التونسي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

سجل هدف تونس اللاخب خليل العياري بعد 9 ثواني فقط من انطلاق المباراة.

وسيطر المنتخب المغربي تماما على مجريات اللقاء بحثا عن هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب تونس.

 

شباب مصر يواجه الجزائر 

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأحد، نظيره منتخب الجزائر، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

منتخب المغرب للشباب، فيتو
منتخب المغرب للشباب، فيتو

منتخب مصر يرفع شعار لا بديل عن الفوز

منتخب الشباب المصري يدخل مباراته اليوم أمام نظيره الجزائري رافعا شعار لا بديل عن الفوز، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، إلى جانب الحفاظ على حظوظه في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، استعداداته للقاء نظيره الجزائري، وتضمنت التدريبات الختامية مراجعة ميكالى المدير الفني خطة مباراة الغد وسط إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق الفوز واللعب بروح قتالية للدفاع عن أحلام احفاد الفراعنة فى البطولة التى يتنافس خلالها منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وليبيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بمدينة الإسماعيلية.

جمال علام يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المباراة المهمة التى يخوضها منتخب الشباب فى ظروف استثنائية عقب تولى ميكالى الإدارة الفنية بنحو شهر وهو مالم يجعله يستعد لها بالشكل الكافي ومع ذلك تعهد المدرب البرازيلى بالقتال من أجل الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وعقد جمال علام اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وحصد نقاطها والفوز فى كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى قطع تذكرة التأهل إلى أمم أفريقيا

موعد مباراة شباب مصر والجزائر

تنطلق مباراة منتخب الشباب أمام نظيره المنتخب الجزائري في الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة 

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دورة شمال أفريقيا منتخب تونس المغرب استاد هيئة قناة السويس دورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005 كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما خليل العياري

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