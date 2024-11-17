لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛ بشأن تنظيم ندوات توعوية داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية لنشر ثقافة الوعي بأهمية الحد من المنشطات.

يستهدف البروتوكول نشر ثقافة الوعي بأهمية مكافحة المنشطات بمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية، استضافة المتخصصين في هذا المجال في التجمعات الشبابية وتنظيم جلسات حوارية مع الشباب وبعض الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة، اتاحة مراكز الشباب لتنفيذ اللقاءات التوعوية، وشن حملات توعوية.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

كما يتضمن البروتوكول مشاركة متخصصين من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتنفيذ ندوات ولقاءات توعوية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية اللعب النظيف وتوعية أولياء الأمور والمدربين من مخاطر المنشطات.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الرياضة والرياضيين والتي توليها أهمية قصوى وتسعى لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وتعزيز الرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق النجاحات في البطولات الرياضية.

وأشار إلى أن التعاون المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتفعيل كونها مع الوزارة ذات تخصص متميز في البرامج الرياضية المستهدفة للشباب الذي يعد بمثابة الامن القومي للوطن.

أشرف صبحي يتابع حوكمة قطاع الرياضة

فيما اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع العاملين في قطاع الرياضة، لمتابعة سير العمل ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بحوكمة قطاع الرياضة من مختلف الجوانب المالية والإدارية.

تناول اللقاء مناقشة الخطط العمل المستقبلية وآليات تحسين حوكمة المؤسسات الرياضية، مع التركيز على تفعيل دور التكنولوجيا وتعزيز الرقابة والمساءلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ممثلة في الوزارة تهدف إلي تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الرياضة والخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك دعم الأندية والاتحادات الرياضية وتطوير البنية التحتية.