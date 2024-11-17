وزير الرياضة يهنئ شريف العريان بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للدورة 2024-2028، بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 73.27%.

جاء ذلك خلال كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في نسخته الـ73، الذي عُقد يومي 16 و17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن فوز شريف العريان بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يُعد إنجازًا كبيرًا لمصر والرياضة المصرية بشكل عام، ويؤكد على المكانة المتنامية لمصر في الأوساط الرياضية الدولية، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الدول الأخرى، خاصة في المجال الرياضي.

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، وجه خلاله بالتحقق الشامل في أزمة سقوط محمد شوقي لاعب كفر الشيخ خلال مواجهة مركز شباب القزازين بدوري القسم الثاني.

حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين، الأعضاء الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي.

وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ

وطالب الوزير بالتحقيق في كافة ملابسات واقعة لاعب كفر الشيخ قبل انطلاق المباراة، وأسباب سقوط اللاعب، وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.

وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ

شدد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أنه في حالة ثبوت أية مخالفات فى ملابسات واقعة لاعب كفر الشيخ أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقًا للحوكمة في دورة التعامل الطبي.

وفى سياق متصل استعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.

والإشارة إلي ضرورة وضع ضوابط للعاملين بالأجهزة الطبية التابعة للاتحادات الرياضية، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للرياضيين، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، مع ضرورة وجود ملف طبي لكل اللاعبين.

كما شدد الدكتور أشرف صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.