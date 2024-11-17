التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع رودني سويجلر مدير المكتب الإقليمي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في أفريقيا.

وحضر اللقاء كل من الدكتور حازم خميس مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتورة إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة، سامح الراي بالمكتب الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولفيف من قيادات الوزارة.

أشرف صبحي يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

وتناول اللقاء الإشارة إلي الاجتماعات التحضيرية لمناقشة أجندة مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المقرر عقده بالسعودية ديسمبر المقبل بالسعودية، بالإضافة إلي مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة لدعم جهود مكافحة المنشطات في الرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة على دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها على الرياضيين، باعتبار مصر عضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

وأشار الوزير إلي عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا.

من جانبه أعرب "سويجلر" عن تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات.

فتح باب التسجيل للمشاركة في الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

من ناحية أخرى، تنظم وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع العالمية.

ويأتى الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون في التنظيم بين وزارة الشباب والرياضة الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

ويناقش الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية كيفية صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، حيث يهدف يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المشاريع الابتكارية في هذا القطاع.

ووجهت إدارة الملتقى الدعوة إلى كافة الشركات والمصانع المتخصصة في المستلزمات الرياضية للمشاركة في المعرض والتسجيل عبر الرابط.

وكان الدكتور أشرف صبحي بحث قبل أيام استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقى الدولي الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا، بحضور قيادات الوزارة المعنيين بالتسويق والاستثمار.

أكد أشرف صبحي أن ملتقى الاستثمار الدولي يُعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الصناعات الرياضية، وذلك يجذبه عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.