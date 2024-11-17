أشرف صبحي يتابع حوكمة قطاع الرياضة ماليا وإداريا وتفعيل دور التكنولوجيا

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع العاملين في قطاع الرياضة، لمتابعة سير العمل ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بحوكمة قطاع الرياضة من مختلف الجوانب المالية والإدارية.

تناول اللقاء مناقشة الخطط العمل المستقبلية وآليات تحسين حوكمة المؤسسات الرياضية، مع التركيز على تفعيل دور التكنولوجيا وتعزيز الرقابة والمساءلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ممثلة في الوزارة تهدف إلي تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الرياضة والخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك دعم الأندية والاتحادات الرياضية وتطوير البنية التحتية.

وزير الرياضة يهنئ شريف العريان بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للدورة 2024-2028، بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 73.27%.

جاء ذلك خلال كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في نسخته الـ73، الذي عُقد يومي 16 و17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن فوز شريف العريان بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يُعد إنجازًا كبيرًا لمصر والرياضة المصرية بشكل عام، ويؤكد على المكانة المتنامية لمصر في الأوساط الرياضية الدولية، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الدول الأخرى، خاصة في المجال الرياضي.

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، وجه خلاله بالتحقق الشامل في أزمة سقوط محمد شوقي لاعب كفر الشيخ خلال مواجهة مركز شباب القزازين بدوري القسم الثاني.

حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين، الأعضاء الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي.

وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ

وطالب الوزير بالتحقيق في كافة ملابسات واقعة لاعب كفر الشيخ قبل انطلاق المباراة، وأسباب سقوط اللاعب، وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.

وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ

شدد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أنه في حالة ثبوت أية مخالفات فى ملابسات واقعة لاعب كفر الشيخ أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقًا للحوكمة في دورة التعامل الطبي.