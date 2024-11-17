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رياضة

شريف العريان يفوز بمقعد النائب الأول بعد خسارته رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

شريف العريان في انتخابات
شريف العريان في انتخابات الاتحاد الدولي، فيتو

الخماسي الحديث، فاز المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بانتخابات الاتحاد الدولي بمقعد نائب الرئيس بأعلى الأصوات خلال كونجرس الاتحاد الدولي للعبة فى نسخته الـ 73 المقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وحصل العريان علي 74٪؜ من الأصوات ليصبح النائب الأول للرئيس للدورة 2024-2028 

وأصبح شريف العريان النائب الأول بعدما حسم الانتخابات بالحصول على 74 صوتًا أي بنسبة 73.27%، فيما جاء في المركز الثاني كيتي تشيلر (استراليا) بـ 67 صوتًا بنسبة 66.34%

وجاء في المركز الثالث فياشيسلاف مالشيف (جورجيا) بـ 66 صوتًا ونسبة 65.35%، وفي المركز الرابع دونكوك شونج (كوريا الجنوبية) بـ58 صوتًا ونسبة 57.43%، وأخيرًا في المركز الخامس آنا ايرينا ديلجادو (باناما) بـ56 صوتًا بنسبة 55.45%.

شريف العريان يخسر في انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وخسر المهندس شريف العريان، انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وشهد كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي بعد أكثر من ثلاثين عامًا من قيادة الألماني كلاوس شورمان، الذي أعلن عن تقاعده في سن الـ 78 بعد فترة طويلة من الريادة.

وكان المهندس شريف العريان، من أهم المرشحين في انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على مقعد الرئاسة مع الفرنسي جويل بوزو والأمريكي  روب ستول.

وكانت الانتخابات التي جرت في نهاية اليوم الأول من كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث مثيرة للغاية، فبعد فوز المهندس شريف العريان في الجولة الثانية بالأغلبية، قررت اللجنة القضائية إجراء جولة ثالثة لعدم تحقق الأغلبية المطلقة، وبعد إصرار اللجنة الانتخابية على إجراء الجولة الثالثة تم الإعلان عن فوز ستول مما أثار استياء شديدًا في الجمعية العمومية.

وبعد إعلان هذه النتيجة، قامت مصر بتقديم تظلم واعتراض رسمي للجنة الانتخابية ورئيس الجمعية العمومية وفي حالة رفضهم للتظلم ستقوم مصر برفع الأمر إلى "كاس" المحكمة الدولية الرياضية.

رئيس اتحاد الخماسي الحديث: هدفنا تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا

شريف العريان يخسر في انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

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