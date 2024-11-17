الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي في أجا

نائب المخافظ بالمركز
نائب المخافظ بالمركز التكنولوجي بأجا، فيتو

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي، يرافقه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين، ومعدل إنجاز طلبات التصالح.

لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات

وأكد "العدل" أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر.

واستمع نائب محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين، لتقديم طلبات أو لديهم شكوى، ووجه بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح المقدمة، وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات.

الانتهاء من طلبات التصالح يعتبر أولوية للدولة

 

وأكد نائب المحافظ أن الانتهاء من طلبات التصالح يعتبر أولوية للدولة حرصا على مصالح المواطنين، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم في مختلف القطاعات."

 

الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف تقنين واضعي اليد علي الأراضي


كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها..
 

الدليل الاسترشادي للمستخدم 

وقد استعرض "نائب المحافظ والسكرتير المساعد" التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية، واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذة للإجراءات لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الإجراءات، وأيضا تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل إدارات الأملاك والشئون القانونية والحسابات وايضا هيئة المساحة.. 
 

التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي اراضي الدولة

 

وقد حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي أراضي الدولة وتمثلت في الإزالة- وتحرير المحاضر الجنائية-الاحالة للكسب غير المشروع-ربط مديونية والإحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول) وأيضا الحبس-الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين، بالإضافة إلي إيقاف امتيازات للمتعدي بطاقة تموينية -تعامل مع جمعيات زراعية) هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عقد عدد من التوصيات تستهدف التعامل بإجراءات محددة بشأن الطلبات غير الجادة في التقنين والطلبات غير المدققة والطلبات المستوفاة، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين ، وكذا توصيات بشأن تحصيل الاقساط المستحقة بالاضافة الي التأكيد علي مسئولية السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ علي الأراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة اخري وان يتم تعميم كافة التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها. 

وفي نهاية الاجتماع أكد "نائب المحافظ والسكرتير المساعد " أن هناك اهتماما بالغا للسيد محافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد، حيث يأتي علي رأس الأولويات بالمرحلة الحالية.

 

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