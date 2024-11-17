ليست قضية حديثة، كيف ساعدت مصر اللاجئين على مر العصور؟

من يرى الدعم المصري خلال السنوات الأخيرة لـ اللاجئين يتصور أنها قضية مفروضة عليها بحكم الجوار أو المخاطر الصعبة التي تهدد البلاد من كل جانب، بسبب الأزمات والصراعات المنتشرة على جميع الاتجاهات الحدودية للدولة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا من العطاء الإنساني والمساهمة في معالجة الأزمات التي تعرض لها البشر في مختلف أنحاء العالم.

طائرة مساعدات مصرية

وتُعد مصر من أبرز الدول التي تعمل على تقديم الدعم الإنساني في أوقات الكوارث الطبيعية والإنسانية، ولا تقتصر هذه المساعدات على مستوى المنطقة العربية فقط، بل تمتد إلى معظم قارات العالم، مما يعكس قوة مصر في التضامن الإنساني.

حقيقة مساعدة مصر للشعوب المجاورة

منذ العصور القديمة، كانت مصر حاضرة في مساعدة الشعوب المجاورة وفي العصر الحديث، بدأت مصر تُسجل حضورًا قويًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بعد تأسيس المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تحولت مصر إلى أحد الأعضاء الفاعلين فيها.

وخلال حرب فلسطين 1948، كانت مصر من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين، وفي سنوات الحرب، لعبت مصر دورًا محوريًا في تقديم الدعم الغذائي والطبي للمجتمعات المتضررة.

دور مصر في نجدة بلدان العالم من الكوارث الطبيعية

وتشير السجلات الحديثة إلى أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية، على سبيل المثال، بعد كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا في عام 1999، وكانت مصر من بين أولى الدول التي أرسلت فرق الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية. وكذلك في كارثة تسونامي 2004 التي ضربت جنوب شرق آسيا، حيث قدمت مصر مساعدات عاجلة للمتضررين، بما في ذلك الأموال والمواد الإغاثية.

مساعدات مصر في النزاعات المسلحة

على الصعيد الإنساني، ارتبط اسم مصر بالتدخلات الإنسانية في مناطق النزاع، مثلا خلال حرب العراق 2003، قدمت مصر الدعم الإنساني للمدنيين الذين تعرضوا لأضرار جراء القصف والحروب. كما كان لها دورًا بارزًا في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب الأهلية في السودان، خاصة خلال النزاعات في دارفور، حيث أرسلت مصر فرقًا طبية لتوفير العلاج في المناطق المتضررة.

طائرة مساعدات مصرية

ولم تقتصر الجهود المصرية على التعامل مع الكوارث الطارئة فقط، بل اهتمت أيضًا بالمساهمة في مشاريع التنمية المستدامة التي تساهم في بناء قدرة الدول على مواجهة الأزمات المستقبلية، ومن خلال مبادرة "مصر للتنمية" التي أطلقتها وزارة الخارجية المصرية، تم تمويل العديد من المشاريع التنموية في البلدان الإفريقية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة، كما تعمل مصر على دعم مشاريع الأمن الغذائي في الدول الإفريقية المتضررة من نقص الموارد، مثل دول القرن الإفريقي.

دور مصر في دعم اللاجئين

وتعد مصر من أبرز الدول التي استقبلت اللاجئين على مر العصور، حيث استضافت ملايين اللاجئين من دول الجوار، مثل الفلسطينيين والسوريين والعراقيين، ووفرت لهم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية. كما قدمت مصر دعمًا كبيرًا للاجئين الأفارقة في طريقهم إلى أوروبا، عبر تخصيص معسكرات إيواء وتوفير المساعدات الغذائية والطبية لهم.

مبادرات مصر لدعم بلدان الأمم المتحدة

وتعتبر مصر عضوًا فاعلًا في العديد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إرساء قواعد العمل الإنساني، حيث قدّمت مساعدات ضخمة للدول التي تعاني من الحروب والكوارث الطبيعية، لذا كانت مصر دائما عضوًا نشطًا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، وشاركت في تنسيق الجهود الدولية لمساعدة البلدان المتضررة من الكوارث الإنسانية حول العالم.

ماذا تعرف عن جهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر ؟

الدور الإنساني لمصر لا يتوقف عند الحكومة فقط، بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورًا كبيرًا في تقديم المساعدات. من أبرز هذه المؤسسات "مؤسسة الهلال الأحمر المصري"، التي تعد من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم العربي، حيث تقوم بتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، كما تلعب "مؤسسة مصر الخير" هي الأخرى دورًا بارزًا في مساعدة المجتمعات المحلية والعالمية في مجالات الصحة والتعليم والمياه النظيفة.

تحديات مصر في مجال الإغاثة الإنسانية

ورغم الدور الكبير الذي تلعبه مصر في مجال الإغاثة الإنسانية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها في هذا المجال، أبرزها هي الضغوط الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة، فضلًا عن الأزمات الإنسانية المتزايدة في بعض الدول العربية والأفريقية، ومع ذلك تسعى مصر دائمًا لتوسيع دائرة المساعدات الإنسانية، وتطوير قدراتها في هذا المجال عبر تبني استراتيجيات تنموية مبتكرة تساهم في التخفيف من معاناة البشر في مناطق الأزمات. كما تواصل من خلال مؤسساتها الرسمية والشعبية تقديم الدعم في كل مكان تعصف به الأزمات، متمسكة بمبادئها الإنسانية السامية التي تجعل منها نموذجًا فريدًا في العطاء والإغاثة.