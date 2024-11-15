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سياسة

بينها المنح والتبرعات، تعرف على موارد تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

ضوابط تمويل اللجنة
ضوابط تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فيتو

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

 

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

 وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين 

 وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

موارد اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب، موارد تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في المادة 5 والتي تنص على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب، المقرر مناقشته أمام مجلس النواب، 5 حالات لا يحق لهم اكتساب طلب اللجوء.

 

حالات لا يحق لها اكتساب طلب اللجوء 

وتنص المادة 8 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

 

ارتكاب جريمة قبل دخول مصر

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

إذا كان مدرجًا على قوائم الإرهابيين 

4 - إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5-  إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

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