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سياسة

رئيس لجنة الدفاع بالنواب: 10 مليارات دولار تكلفة دعم اللاجئين سنويا

اللاجئين في مصر،
اللاجئين في مصر، فيتو

كشف اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تكلفة إقامة اللاجئين في مصر سنويا، بسبب حصولهم على الدعم الذي يحصل عليه المواطن المصري العادي.

دعم مصر للاجئين 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الدولة تتكلف 10 مليارات دولار سنويا لإقامة اللاجئين في مصر، نظرا لحصولهم على دعم كل الخدمات.

طرد ترامب للاجئين من أمريكا

وأضاف:"مفيش فرق بين اللاجئ والمواطن المصري ولا يوجد في أي دولة بالعالم هذا الوضع الحادث في مصر، من جانبه الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب أعلن طرد كل اللاجئين الموجودين في أمريكا".

ضوابط تحمل اللاجئين ضرائب أو رسوم 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحد المقبل، ضوابط تحمل اللاجئ للضرائب والرسوم.

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