صحة الشرقية: "رعايات مصر" يقدم خدماته لـ١٩٥٧٠ مواطنا خلال نوفمبر

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أنه خلال هذا الأسبوع، استجابت الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية لاحتياجات 1.398 مريضًا من محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

تنوعت الخدمات الطبية وتسكين 851 برعاية مركزة

وأشار إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تنوعت ما بين تسكين 851 حالة في رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، 138 حالة للعناية المركزة للقلب، 197 طفلًا بالحضانات، و62 طفلًا في رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى 5 حالات بعناية السموم، وحالة بعناية الحروق.

عمليات متخصصة شملت 4 قسطرة قلبية

كما تم تنسيق وإجراء عمليات متخصصة شملت 4 قساطر قلبية طارئة، حالتين في وحدات إذابة الجلطات الدماغية، 4 جراحات أطفال متقدمة، وحالة خاصة بوحدة التمثيل الغذائي بمستشفى القنايات المركزي.

وأضاف الدكتور هاني جميعة أن مشروع (رعايات مصر ) قدم خدماته منذ بدء المبادرة الرئاسية لـ 18.172 مريضًا خلال 14 أسبوعًا، ليصل الإجمالي إلى 19.570 مريضًا خلال 15 أسبوعًا.

مركز الخدمات الطارئة

وأشار إلى أن مركز الخدمات الطارئة يعمل على مدار الساعة لتحويل الحالات وتنسيق العلاجات بما يشمل الرعاية المركزة، الحضانات، الحروق، الغسيل الكلوي الطارئ، توفير أكياس الدم، والتنسيق بين المستشفيات لضمان جودة الخدمة الطبية.

المحافظ يشيد بالمجهود المبذول

وأشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم العلاجية، مؤكدًا على ضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة وعلى أهمية التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية

كما أكد المحافظ على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في أقصر وقت ممكن، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان المحافظة حيث أن المحافظة حققت تفوقًا في تقديم الخدمات الطبية العاجلة من خلال مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 ومشروع "رعايات مصر".

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