السبت 16 نوفمبر 2024
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صحة الشرقية تنظم قافلة علاجية للمواطنين بقرية المشاعلة

قافلة علاجية بقرية
قافلة علاجية بقرية المشاعلة والمناطق المجاورة

 أكد الدكتورهاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية شاملة في قرية المشاعلة على مدار يومين، وقد ضمّت القافلة ١١ عيادة طبية في ١٠ تخصصات متنوعة.

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التخصصات الموجودة بالقافلة 

 شملت تخصصات  الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأسنان، مع تخصيص عيادتين للأطفال. كما أُجريت فحوصات طبية للكشف المبكر عن أمراض السكري والضغط، وتم صرف الأدوية اللازمة للمرضى 

 

توقيع الكشف على 2441 بالمشاعلة 

 كما أسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٤٤١ مريضًا من أهالي قرية المشاعلة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى  تحويل ١٣ حالة مرضية لإجراء عمليات جراحية في مستشفيات المديرية. كما اشتملت القافلة علي   زيارة فريق طبي لمستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث تم الكشف على ١٣٥ مريضًا.

 

المستفيدون من القوافل منذ اطلاق المبادرة 34889 مريضا 

وأضاف وكيل الوزارة أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القوافل العلاجية ٣٤٨٨٩ مريضًا، وتم تحويل ١٣٠ حالة للعلاج بالمستشفيات.

 

ندوات وجلسات توعوية 

  كما تم تنظيم ندوات وجلسات توعوية حول الكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز صحة الأم والجنين.

 

توفير الخدمات الطبية الشاملة للمواطنين 

وبدوره المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف الجهود لتوفير خدمات طبية شاملة ومتميزة لأهالي المناطق النائية، عبر إطلاق القوافل الطبية والتي تعد من الطرق الفعالة للوصول إلى الأفراد غير القادرين، مؤكدًا أن قوافل الصحة تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

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تنفيذ توجيهات المحافظ بتسيير القافلة 

 وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية الصحة بمحافظة الشرقية لتوفير الرعاية الصحية للمناطق الأكثر إحتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.و تنفيذًا  لتعليمات المحافظ  توجهت قافلة طبية شاملة بقرية المشاعلة بمركز أبو كبير، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان». 

 

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القافلة ضمت 11 تخصص قرية المشاعلة والمناطق المجاورة ضحة الشرقية الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محاقظة الشرقية 10 تخصصات طبية

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