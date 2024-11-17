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خارج الحدود

نتنياهو يعتزم عقد نقاشًا لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت شبكة “أكسيوس” الأمريكية،  بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم نقاشا حول الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في غزة.

 وقبل وقت سابق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن نتنياهو يعقد أيضا مساء اليوم  مشاورات أمنية مع تقدم الاتصالات بشأن التسوية في لبنان.

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان

ويأتي ذلك بعدما كشفت قناة كان الإسرائيلية، في تقرير لها عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.

مسودة الاتفاق بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها إن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الكيان بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

وذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على لبنان، وفي المقابل يكثف حزب الله من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مدن الاحتلال.

وأمس السبت، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

 

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