الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس جامعة القناة يتفقد المعهد الفني للتمريض (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، المقر الجديد لمدرجات المعهد الفني للتمريض.  

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رئيس جامعة القناة: استغلال كافة المباني لتلبية احتياجات الطلاب  

وأكد خلال جولته أن الجامعة تعمل على استغلال كافة مبانيها ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات الطلاب وتحقيق التميز الأكاديمي.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

الوفد المرافق لرئيس جامعة القناة خلال جولته في المعهد الفني للتمريض 

ورافق رئيس الجامعة في جولته كل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية وفريق العمل بالإدارة الهندسية.  

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

محتويات المباني الجديدة في المعهد الفني للتمريض 

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن المبنى الجديد يتكون من طابقين؛ الأول بمساحة 1250 مترًا مربعًا  وتم تخصيص مدرجين للمعهد الفني للتمريض بسعة 500 طالب وطالبة للمدرج الواحد،  بينما يشمل الطابق الثاني ثماني غرف، خمس منها تم تخصيصها لإدارة الوافدين، وثلاث لمركز الإرشاد النفسي.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأشار "مندور" إلى أن المدرجين الجديدين تم تصميمهما وفقًا لأعلى المعايير لخدمة العملية التعليمية, وسيتم تزويدهما  بأحدث أنظمة الصوتيات والإضاءة والتهوية لضمان توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وأضاف  رئيس الجامعة أن المنطقة المحيطة بالمبنى ستشهد تطويرًا شاملًا، حيث سيتم  إنشاء برجولات ومسطحات خضراء لتحسين البيئة المحيطة.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ولفت الدكتور ناصر مندور إلى أن المشروع تم تنفيذه خلال مدة زمنية قياسية بلغت شهرًا واحدًا، مما يعكس التزام الجامعة بتوفير بنية تحتية متطورة تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائمًا على تطوير منشآتها بما يتماشى مع التوسع الأكاديمي والزيادة الطلابية، لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة تشجع على التميز والإبداع.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ومن جانبه  أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن الدور العلوي للمقر الجديد سيتم تخصيص جزء منه كمقر دائم لمركز الإرشاد النفسي والذي سيبدأ في  تقديم خدماته الاستشارية ووقائية لمجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي فور الإنتهاء من تجهيزه، مضيفًا أنه تم تخصيص 5 غرف لإدارة الوافدين كنقلة نوعية نحو تقديم خدمات أفضل للطلاب الوافدين.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الجامعة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية متميزة لطلاب المعهد الفني للتمريض، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة مدرجات مبنى الارشاد النفسي معهد التمريض

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