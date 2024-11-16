جامعة القناة تطلق مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم (صور)

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس اليوم السبت، انطلاق فعاليات مبادرة "تمكين" لدعم ذوى الهمم، وذلك بمشاركة 6 جامعات هى: جامعة السويس، الزقازيق، بورسعيد، العريش، الجلالة، شرق بورسعيد.

المشرفون والمنظمون لفعاليات الحفل

جاء ذلك بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الهمم بالجامعة وبتنسيق الدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.



جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات الحفل

شهد الحفل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الهمم، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بهيئة الامديست الأمريكية.

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

وبمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



الهدف من المبادرة

تهدف المبادرة التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، إلى تقديم عدد من الخدمات للطلاب ذوى الهمم في إطار دمجهم بالمجتمع وزيادة قاعدة المشاركة الطلابية لهم في الأنشطة المختلفة، والتعاون في إعداد وتأهيل كوادر منهم لتصبح مؤهلة ومدربة وقادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي، وتنفيذ مسابقات ولقاءات وفعاليات مُشتركة لهؤلاء الطلاب بالاشتراك مع باقى زملاءهم، وإقامة مشروعات وبرامج توعوية وتثقيفية وتدريبية وتنظيم ندوات وورش عمل للتعريف بحقوق ذوي الهمم وواجباتهم، والمُشاركة في إجراء البحوث والدراسات والمؤتمرات المُتعلقة بقضايا الشباب من ذوي الهمم.





جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

وخلال الحفل عرض بعض طلاب جامعة قناة السويس من ذوي الهمم تجربتهم وهم: الدكتورة نرمين خلف المعيدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والتي عرضت تجربتها بعد إصابتها بدمور في الشبكية والتي حولت مسار حياتها من طالبة في كلية التمريض إلى معيده بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعد رحلة معاناة وكفاح دعمها فيها الأسرة حتى وصلت اليوم إلى المنصه لترؤي قصة تبعث الأمل.

كما قام الطالب ملاك عاطف موسى الطالب بكلية الألسن وبطل أفريقيا في الكونغ فو، بتقديم رحلته وصولا إلى التتويج في البطولات القمية.



جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

جانب من فعاليات الحفل،فيتو

وفى كلمته أعرب الدكتور ناصر مندور عن اعتزازه باستضافة الجامعة لهذه الاحتفالية فى رحاب جامعة قناة السويس، مرحبًا بالدكتور كريم همام، والدكتورة شيرين يحيى مؤكدًا دعمه الكامل واللا محدود للطلاب من ذوي الهمم، لافتًا إلى أن جميع الطلاب داخل الجامعة متساويين في الحقوق، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المساهمين في مشروع مركز ذوي الهمم بالجامعة من الدكتور محمد عبد النعيم، والدكتور سامح عباس، والدكتور أحمد جاد، والدكتور عادل السعدني والأستاذة عواطف والأستاذة منى مشيرًا إلى أنهم مثال للاجتهاد والتفاني في العمل، كما وجه تحية خاصة إلى الطالبة نرمين خلف والطالب ملاك عاطف لكلماتهم المؤثرة التي تبعث الأمل والتفاؤل والإيمان بالنجاح في قلوب كل طالب وطالبة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي شئ يستطيع أن يعوق أصحاب العزيمة القوية عن تحقيق أهدافهم، مرسلًا تحية شكر وعرفان إلى أسر الطلاب من ذوي الهمم مؤكدًا أنهم أصحاب الفضل لما تحمله من عناء حتى يوفروا لابناءهم الرعاية الكافية.

إضافة قاعة جديدة لمركز ذوى الهمم

كما أعلن الدكتور ناصر مندور عن إضافة قاعة جديدة لمركز ذوي الهمم بسعة 120 طالب وطالبة، مؤكدًا أنه سيتم تكريم القائمين على مركز ذوي الهمم في مجلس الجامعة القادم تقديرًا لجهودهم في خدمة الطلاب.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبد النعيم حرص الجامعة على دعم الطلاب ذوي الهمم من خلال توفير بيئة شاملة تضمن تكافؤ الفرص، تشمل إعفاءهم من المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متخصصة.

وأشار إلى دور المركز في تنظيم فعاليات بارزة، مثل توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وتيسير حصولهم على شهادات الإعفاء من التجنيد، كما أثنى على مبادرة "تمكين" التي تُعزز الدمج والشمولية، موضحًا أن فعالياتها تتضمن أنشطة متنوعة تهدف لتعزيز التكامل بين جميع الطلاب.

ودعا الدكتور محمد عبد النعيم الطلاب إلى الإيمان بقدراتهم واستثمار عزيمتهم لتحقيق النجاح رغم التحديات.

وقدم الدكتور كريم همام الشكر والتقدير للنماذج الطلابية المشرفه من ذوي الهمم، لافتا إلى أن هذه المبادرة تطبيق استراتيجية وزارة التعليم العالي لتمكين كل منتسبي المجتمع الاكاديمي موجها التحية لجامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الجامعات إلى 7 أقاليم يعمل كل تحالف منها على تنمية إقليمه ودعمه، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس هى الرائدة في إقليم القناة وسيناء.

مشيدا بالجامعة التي نظمت أكبر حدث على مستوى الجامعات المصرية وهو يوم تفوق الجامعات المصرية 2023، مُثمنًا جهودها في دعم طلابها من ذوي الهمم، موضحًا أن آخر محطة لمبادرة تمكين ستكون في الأقصر قريبًا.

وأكدت الدكتورة شيرين يحيى، أن هدف المبادرة هو خلق بيئة أكثر شمولًا ووعيا بواجبات وحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في ظل توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمجهم في شتى مناحي الحياة، مشيرة إلى أن التحديات كثيرة وصعبة في الحياة الجامعية، ولذوي الهمم أشد صعوبة، لافته إلى أن الهدف الرئيسي للمبادرة بناء مجتمع مرن وبيئة داعمة ومحفزة للطلاب من ذوي الهمم.

وأعرب الدكتور سامح عن تقديره التام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عهده طفرة نوعية في مجال رعاية ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية جامعة قناة السويس الرامية إلى تمكين الطلاب ذوي الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع الجامعي وتحقيق تطلعاتهم.

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