البترول تكرم عددا من الوزراء الحاليين والسابقين بالقطاع

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار العالميين والمصريين للبناء على الفرص الواعدة وتكثيف الانشطة سعيًا نحو تزايد معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري

جاء ذلك فى كلمة المهندس كريم بدوى خلال احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، والذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة ذكرى استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء 1975، والتى أقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية في موقع عمل شركة الاسكندرية للبترول وتم تكريم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والوزير محمد جبران وزير العمل والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وتم تكريم عدد من وزراء بترول مصر السابقين المهندس سامح فهمي والمهندس عبدالله غراب، والمهندس أسامة كمال والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق والسيد محمد سعفان وزير العمل الأسبق وقيادات قطاع البترول.