السبت 16 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

بعد توقفه لسنوات، وزارة البترول تحتفل بعيدها الـ49 غدا بالإسكندرية

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية غدًا لإحياء الاحتفال بعيد البترول الـ49، بعد توقف دام سنوات، وذلك بعد موافقة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على إحياء احتفالات عيد البترول مرة أخرى وسيقام الاحتفال بمقر شركة الإسكندرية للبترول، يأتي هذا الاحتفال ليخلد ذكرى استرداد حقول البترول المصرية التي عادت إلى الوطن بعد نصر أكتوبر المجيد.

 

عيد البترول مناسبة سنوية هامة لتكريم العاملين 

ويمثل عيد البترول مناسبة سنوية هامة لتكريم الجهود المخلصة للعاملين في القطاع، الذين ساهموا على مدار العقود في تحقيق إنجازات وطنية عظيمة في مجالات الإنتاج والاستكشاف والتطوير.

ويُذكر أن قطاع البترول المصري لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة إنتاج النفط والغاز وتعمل الوزارة حاليا على تطوير عدد كبير من المواقع البترولية وذلك لزيادة الإنتاج، مما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول الرائدة في مجال الطاقة بالمنطقة. 

 

قطاع البترول المصري لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني

وسيحضر الاحتفال لفيف كبير من قيادات  قطاع البترول وعدد كبير  من رؤساء الشركات  ووفد من النقابة العامة للبترول وسيتم تكريم بعض العاملين بقطاع البترول الذين قدموا خدمات كبيرة للقطاع.

 

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