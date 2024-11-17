وزير البترول يعلن حزمة زيادات لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية خلال احتفالية العيد القومي للبترول اليوم، عن عدة قرارات جديدة لدعم وتحفيز العاملين بالقطاع.

وجاءت القرارات الجديدة لوزير البترول كالتالي:

زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يضمن تقدير جهود العاملين بعد سنوات طويلة من العطاء.

رفع المعاش التكميلي لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

زيادة الحافز الجماعي لتعزيز الإنتاجية وروح الفريق بين العاملين.

زيادة بدل التخصص لدعم الكفاءات المتخصصة في القطاع.

دعم النشاط الرياضي بما يعزز من صحة العاملين ورفاهيتهم.

تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في وزارة البترول

وأكد وزير البترول أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، مع التركيز على رفاهية العاملين كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البترول.