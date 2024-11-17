ورشة عمل لتدريب 15 سيدة على مهارات التفصيل والحياكة بالشرقية

أكد أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة قيام المديرية بتنظيم ورشة عمل لعدد 15 متدربة بقسم التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالنحال ، وذلك بحضور خالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة.

إبراز دور القوى العاملة

وأضاف وكيل وزارة العمل أن ورشة العمل تناولت إبراز دور وزارة القوى العاملة في تطبيق برنامج نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في الجامعات من خلال توقيع البروتوكولات وإعداد الدورات وورش العمل وكذلك التدريب والتأهيل وبرامج الإرشاد الوظيفي بمراكز التدريب المهني.

تكثيف الدورات التدريبية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية

تنمية قدراتهم ودمجهم بالمجتمع

وذلك لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تُدر عليهم دخلًا وليحيوا حياة كريمة.

تنظيم الندوات التثقيفية

أشاد المحافظ بدور مديرية العمل في تنظيم الندوات التثقيفية وورش العمل في مختلف المجالات لتدريب الشباب والفتيات وتعليمهم حرف جديدة لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص وإقامة مشروعات خاصة بهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ