الأحد 17 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

كريم بدوي يشارك في احتفالات العيد القومي الـ 49 للبترول المصري

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو

يشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح العاملين بقطاع البترول الاحتفال بذكري العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري،  بالمنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية في موقع عمل شركة الاسكندرية للبترول بحضور قيادات قطاع البترول.

 العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري

وحرص  ان المهندس كريم بدوي  علي التوجيه بعودة تنظيم فعاليات الاحتفال هذا العام في إطار مايتم تنظيمه من فعاليات لتعزيز التلاحم والتواصل المباشر مع العاملين الذين يمثلون الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.


ويعد  تنظيم فعاليات الاحتفال بمثابة رسالة  تحفيزية للعاملين وتقدير لجهوهم التي تمثل الركيزة في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج البترولي.

 

يشار إلى إن العيد القومي للبترول يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة غالية هي ذكري استرداد حقول بترول سيناء عام 1975 كاحد ثمار انتصارات اكتوبر المجيدة.

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