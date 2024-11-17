قائد منتخب فرنسا مدافعًا عن مبابي: من أفضل لاعبي العالم ونسانده نفسيًّا

دافع إبراهيما كوناتي مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

وقال كوناتي عبر برنامج "تيليفوت" بقناة "TF1"، اليوم الأحد: "بصرف النظر عن كونه زميلي كلاعب كرة قدم لكن مبابي أحد أصدقائي وأحبه كثيرًا.. إذا كان كيليان يعاني من مشاكل نفسية في حياته، فسنكون متواجدين دائمًا في مساعدته".

مبابي لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم

وأضاف مدافع ليفربول: "لكننا نعرف جيدا إمكانيات مبابي فهو لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم؛ لذا لست قلقًا عليه لا أطيق الانتظار حتى يعود مبابي إلى أفضل مستوياته".

وتابع "لكننا نعرف جيدًا إمكانيات مبابي فهو لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم، لذا لست قلقًا عليه".

وأتم إبراهيما كوناتي تصريحاته "لا أطيق الانتظار حتى يعود مبابي إلى أفضل مستوياته".

ويستعد كوناتي لارتداء شارة قيادة منتخب فرنسا خلال مواجهة إيطاليا مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات المجموعة الثانية بدوري أمم أوروبا.

من جانبه، انتقد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مستوى وأداء كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد الديوك، مؤكدًا أنه يعاني كثيرًا في الموسم الحالي.

تصريحات ديديه ديشامب

وأكد ديشامب عبر تصريحاته ببرنامج “تيليفوت” المذاع عبر قناة TF1 الفرنسية: "لا أعلم إذا كان مبابي يعاني من الاكتئاب، ولكن من المؤكد أن الحالة الذهنية تؤثر على أداء أي لاعب".

ديشامب، فيتو

وأضاف: "كيليان شخص شجاع يمر بفترة صعبة ويعاني من حالة مزاجية غير جيدة، لكن هذا لا يقلل من قيمة ما حققه، حتى إذا كان أقل كفاءة في 2024".

واستطرد: "بإمكانكم القول إنني مجنون لإشراك مبابي في مركز رأس الحربة، لكن مدربيه في آخر ناديين اعتمدوا عليه في هذا المركز، لذا أنا فخور بعملي".

ويغيب مبابي (25 عامًا) عن صفوف منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي رغم جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، ما أثار ضجة واسعة في أوساط وسائل الإعلام الفرنسية.



موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا

تذاع مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويقع فرنسا وإيطاليا في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بجانب بلجيكا والكيان الصهيوني.