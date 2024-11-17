مدرب منتخب فرنسا ينتقد مبابي، ويؤكد: "أنا مجنون لإشراك كيليان كمهاجم"

انتقد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مستوى وأداء كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد الديوك، مؤكدًا أنه يعاني كثيرًا في الموسم الحالي.

تصريحات ديديه ديشامب

وأكد ديشامب عبر تصريحاته ببرنامج “تيليفوت” المذاع عبر قناة TF1 الفرنسية: "لا أعلم إذا كان مبابي يعاني من الاكتئاب، ولكن من المؤكد أن الحالة الذهنية تؤثر على أداء أي لاعب".

ديشامب، فيتو

وأضاف: "كيليان شخص شجاع يمر بفترة صعبة ويعاني من حالة مزاجية غير جيدة، لكن هذا لا يقلل من قيمة ما حققه، حتى إذا كان أقل كفاءة في 2024".

واستطرد: "بإمكانكم القول إنني مجنون لإشراك مبابي في مركز رأس الحربة، لكن مدربيه في آخر ناديين اعتمدوا عليه في هذا المركز، لذا أنا فخور بعملي".

ويغيب مبابي (25 عامًا) عن صفوف منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي رغم جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، ما أثار ضجة واسعة في أوساط وسائل الإعلام الفرنسية.

