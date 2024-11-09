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رياضة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

اعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوساسونا، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، موسم 2024/25 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد امام اوساسونا 

 

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

 

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعدما خسر في آخر مباراتين،  بتعرضه للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في  دوري أبطال أوروبا.

 

ويغيب عن ريال مدريد لمباراة أوساسونا تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، أوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

 

 

 

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا 


تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا 


تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

 

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