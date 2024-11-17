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تأجيل محاكمة سائق وعاملين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة سائق وعاملين لاتهامهم بقتل شخص، وذلك آثر خلاف سابق بينهم، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليويية، ليوم الأربعاء القادم لحضور المتهمين من محبسهم.

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 تأجيل محاكمة سائق وعاملين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مصطفى ف م ب" 42 سنة - سائق، و"عبد الفتاح م ع أ م" 31 سنة عامل، و"محمد ف م ب" 38 سنه، في القضية رقم ٥٧٨٦ / ٢٠٢٤ جنح المركز شبين القناطر والمقيدة برقم ١٨٩٦ لسنة ٢٠٣٤ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم ٦ / ٣ / ٢٠٢٤بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليويية قتلوا المجنى عليه عماد السيد السيد حسن عمدًا مع سبق الإصرار بأنه وعلى إثر خلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وواضح أمر الإحالة أنهما أعدوا لذلك الغرض أدوات شوم، ماسورة) وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى تكاتلوا عليه ضربا وكال له المتهم الأول ضربة استقرت علي رأسه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من إزره ومانعين لمن يقم للحيلولة دون التعدي عليه قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا أدوات (شوم، ماسورة مما يستخدموا في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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