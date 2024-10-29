الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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وكيل صحة الدقهلية يحيل المتغيبين من العاملين بمستشفى شربين للتحقيق

جولة بمستشفي شربين،
جولة بمستشفي شربين، فيتو

قرر الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفى شربين للتحقيق.



جاء ذلك خلال جولة الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية يرافقه اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين زيارة مفاجئة لمستشفى شربين المركزى لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


 

استقبل وكيل الوزارة ومرافقيه الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل، والصيدلية علاوة على الحضانات والعظام.

وكيل صحة الدقهلية يناظر السجلات الطبية للمرضى
كما قام  وكيل الوزارة بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.

إحالة المتغيبين من العاملين بالمستشفى  إلى التحقيق


وأصدر مدكور توجيهات فورية بإحالة المتغيبين من العاملين بالمستشفى  إلى التحقيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر.

توافر جميع الأدوية والمستلزمات


كما شدد مدكور  على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات  مؤكدًا على الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.

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