المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل وسائق، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه، وكذلك غيابيا بالسجن المؤبد لـ4 متهمين آخرين، وبراءة المتهم الثاني، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات بين العائلتين بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لعامل وسائق وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه بالقليوبية

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع د"، 53 سنة، عامل بالخارج، و"محمود إ ع"، 45 سنة، صاحب محل سنترال، و"حجاج إ ح"، 47 سنة، سائق، و"خليل إ ح"، 44 سنة، هارب، و"محمد ح س"، 29 سنة، هارب، و"طلعت س ح"، 38 سنة، هارب، و"ضياء ح س"، 27 سنة، هارب، لأنهم في يوم 19 / 5 / 2023، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه صباح صباح سعيد نصر عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه خليل صباح سعيد نصر، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريا مششخنًا "مسدس"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه ومما لا يجوز بحيازته أو إحرازه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ