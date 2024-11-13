الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل وسائق، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه، وكذلك غيابيا بالسجن المؤبد لـ4 متهمين آخرين، وبراءة المتهم الثاني، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات بين العائلتين بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل بائع

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور)

المشدد  5 سنوات لعامل وسائق وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه بالقليوبية

 

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات ببنها 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع د"، 53 سنة، عامل بالخارج، و"محمود إ ع"، 45 سنة، صاحب محل سنترال، و"حجاج إ ح"، 47 سنة، سائق، و"خليل إ ح"، 44 سنة، هارب، و"محمد ح س"، 29 سنة، هارب، و"طلعت س ح"، 38 سنة، هارب، و"ضياء ح س"، 27 سنة، هارب، لأنهم في يوم 19 / 5 / 2023، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه صباح صباح سعيد نصر عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه خليل صباح سعيد نصر، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدس"، بأنه وإثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم والمجنى عليه وأهليته مشادة كلامية على إثرها قاموا بإشهار الأسلحة النارية والتي أعدوها سلفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه وأهليته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريا مششخنًا "مسدس"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه ومما لا يجوز بحيازته أو إحرازه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور)

جامعة بنها تنظم ندوات تثقيفية عن التنمر الإلكتروني وتطبيقات علم الجيوفيزياء

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق"شبرا ـ بنها" الحر

الأكثر قراءة

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور، نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة الصحية

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads