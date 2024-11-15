إحالة 13 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب بكفر  شكر في القليوبية

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر، محافظة القليوبية بالمرور علي الوحدات الصحية بنطاق المركز المدينة حيث تم المرور على والوحدات الصحية بقرية تصفا تم متابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من مدى تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكذلك الإداريين كما تم التأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية للمواطنين.

إحالة أطباء للتحقيق بسبب الغياب بالقليوبية

وأسفرت جولة المرور على الوحدات الصحية عن خروج ١٣ طيب دون سند قانوني بتلك العمل وتم إعداد مذكرة بذلك وعرضها على الجهات المختصة للتحقيق حفاظا على حقوق المرضى في الكشف والعلاج كما تم المرور علي مركز شباب تصفا.

وأوضح المحاسب محمد غنيم رئيس المركز والمدينة أنه يتم المرور علي جميع القطاعات الخدمية بجولات مفاجئة للوقوف على مدى إنحاز الأعمال وتقديمها للمواطنين لإشعاع الرضا بين جموع المواطنين.

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