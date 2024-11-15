الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة 13 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب بكفر  شكر في القليوبية

جولات ميدانية بالوحدات
جولات ميدانية بالوحدات الصحية بالقليوبية، فيتو

قامت الأجهزة التنفيذية  بمجلس ومدينة كفر شكر، محافظة القليوبية  بالمرور علي الوحدات الصحية بنطاق المركز المدينة حيث تم المرور على والوحدات الصحية بقرية تصفا تم متابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من مدى تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكذلك الإداريين كما تم التأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية للمواطنين. 

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

محافظ القليوبية يناقش سبل استثمار أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها

إحالة أطباء للتحقيق بسبب الغياب بالقليوبية

وأسفرت جولة المرور على الوحدات الصحية عن خروج ١٣ طيب دون سند قانوني بتلك العمل وتم إعداد مذكرة بذلك وعرضها على الجهات المختصة للتحقيق حفاظا على حقوق المرضى في الكشف والعلاج كما تم المرور علي مركز شباب تصفا. 

وأوضح المحاسب محمد غنيم  رئيس المركز والمدينة أنه يتم المرور علي جميع القطاعات الخدمية بجولات مفاجئة للوقوف على مدى إنحاز الأعمال وتقديمها للمواطنين لإشعاع الرضا بين جموع المواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مدينة كفر شكر محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

محافظ القليوبية يناقش سبل استثمار أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها

المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية

حقيقة الصور المتداولة لذبح الحمير في القليوبية

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

أقل من المجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

بعد التعادل مع كاب فيردي، ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر

الرأس الأخضر يُوقف انتصارات حسام حسن مع منتخب مصر بالتعادل 1/1 (صور)

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

15 محترفا فشلوا مع الزمالك في آخر 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

الإفتاء توضح بعض مظاهر حماية ورعاية الإسلام للبيئة

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads