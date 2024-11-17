الأحد 17 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

انقطاع المياه بحدائق الأهرام لمدة 8 ساعات لهذا السبب

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلنت محافظة الجيزة أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قد أفاد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.
 

تنفيذ أعمال الاصلاح للخط المغذي 

وأوضحت محافظة الجيزة أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قد أفاد بأنه جاري تنفيذ أعمال الإصلاح للخط المغذي ولحين انتهاء الأعمال ستتأثر عدد من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بضعف للضغوطات أو انقطاعات للمياه لمدة ٨ ساعات مع عودتها بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح. 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتسيير السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453. 

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