المغربي يوسف النصيري يدخل دائرة اهتمام النصر السعودي فى الانتقالات الشتوية

دخل المغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة دائرة اهتمام نادي النصر السعودي الذي يسعي لدعم صفوفه بمهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وسبق أن أشارت تقارير صحفية سعودية إلى رغبة الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر في جلب مهاجم جديد، خلال الفترة المقبلة.



اقتراب النصيري من الانضمام للنصر السعودي

وذكر برنامج "سبورت سنتر" عبر قناة "الرياضية" السعودية إن نادي النصر اقترب من الحصول علي توقيع اللاعب الذي تألق مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022.



وسجل النصيري هذا الموسم مع فنربخشة هدفين وصنع مثلهما في 11 مشاركة على صعيد الدوري وبشكل عام سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة بكل البطولات.

ولعب النصيري بقميص إشبيلية حيث تعد هي الأفضل حيث سجل 73 هدفا في 196 مباراة، كما صنع 7 أهداف.