الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

مصير نيمار مع الهلال وهل يرحل عن النادي السعودي؟

نيمار
نيمار

أفادت تقارير صحفية، أن نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، لا ينوي الرحيل عن النادي العاصمي في شهر يناير المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية نقلًا عن قناة "TNT Sports" البرازيلية، فإن إدارة نادي سانتوس أجّلت فكرة التعاقد مع نيمار في يناير المقبل، على الرغم من دراسة النادي ضم اللاعب في ميركاتو الشتاء.

وذكر التقرير، أن نيمار ينوي إكمال عقده مع الهلال الممتد حتى نهاية الموسم الجاري، والمشاركة برفقته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتّحدة الأمريكية، بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين.  

وفي الوقت ذاته نفت القناة ما تردد عبر تقارير إعلامية في البرازيل حول نية إدارة النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب مطلع العام الجديد.

وتعرض نيمار لإصابة عضلية جديدة أمام استقلال طهران الإيراني، بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي والتي غاب على إثرها لمدة عام كامل.

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