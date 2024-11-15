6 نجوم يشعلون الميركاتو الشتوي بنادي النصر السعودي.. ومخاوف من انتقال رونالدو للهلال من أجل مونديال الأندية

تترقب جماهير نادي النصر السعودي فترة انتقالات شتوية ستكون ساخنة في شهر يناير المقبل، خاصة وأن عقد نجم الفريق الأول كريستياو رونالدو سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تجديد عقد رونالدو أبرز مهمة لنادي النصر السعودي

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من دخول فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع عملاق الرياض.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم ولكن النصر حتى الآن لم يعلن تجديد عقد قائده صاحب الـ39 عاما.

ومع تولي إدارة جديد قيادة دفة الأمور داخل النصر بوجود عبد الله الماجد سيكون ملف التعاقد مع رونالدو هو الأبرز والأهم لتحديد مصيره مع الفريق.

وبحسب التقارير المتداولة فإن رونالدو أعطى الضوء الأخضر مسبقا لفكرة الاستمرار في الدوري السعودي، ولكن تبقى فكرة بقائه مع النصر محل نقاش مع أنباء تتردد حول اهتمام الهلال باستقطاب النجم البرتغالي ليكون مفاجأة الفريق في كأس العالم للأندية خلال صيف 2025.

عرض تركي للبرازيلي تاليسكا

دار الجدل مجددا حول مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر بعد تألقه اللافت في الموسم الحالي.

وسجل النجم صاحب الـ30 عاما مع النصر هذا الموسم 8 أهداف خلال 17 مباراة من بينها 6 أهداف مع الدوري السعودي.

وتحدثت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادي فنربخشة بالتعاقد مع تاليسكا وهو الأمر الذي سيكون بحاجة للحسم من جانب إدارة النصر الباحثة عن تدعيم الفريق أيضًا.

فكرة رحيل تاليسكا لن تكون سهلة لإدارة النصر؛ لأن التعاقد مع صفقة هجومية مؤثرة سيكون ضروريا لتدعيم الفريق بجانب أن تاليسكا مازال عقده ممتدا حتى صيف 2026 وبالتالي لا توجد ضغوط على النصر للسماح برحيله.

ورغم ذلك فإن الصحفي التركي يونس أيدن يزعم أن تاليسكا اتفق على جميع التفاصيل للرحيل إلى فنربخشة في شهر يناير المقبل للتدريب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

مصير نواف العقيدي غير محدد

مازال الجدل دائرا حول مصير حارس المرمى نواف العقيدي والذي تحول إلى مقاعد البدلاء بعد التعاقد مع البرازيلي بينتو.

وارتبط اسم العقيدي بحسب تقارير صحفية بالرحيل إلى أوروبا وتحديدا الدوري البلجيكي.

وتترقب إدارة النصر عرضا بلجيكيا للحارس السعودي بينما يدور الجدل حول مستقبل الحارس، نادي النصر سيعاني حال رحيل العقيدي وتعرض بينتو لأي إيقاف أو إصابة بينما يسعى الحارس نفسه للمشاركة للعودة لحماية عرين الأخضر.

تجديد عقد مختار علي

أحد الأسماء التي تستحوذ أيضًا على اهتمام جماهير النصر هو مختار علي لاعب خط الوسط الذي يملك في رصيده 11 مباراة دولية.

وينتهي عقد مختار علي لاعب خط الوسط بنهاية الموسم الحالي مع النصر، ودخل فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده.

وخاض مختار 8 مباريات فقط مع النصر هذا الموسم ويبدو أن رحلته مع الفريق على وشك الانتهاء بينما تتحدث تقارير صحفية حول اهتمام الهلال بضمه في الموسم المقبل بجانب اهتمام نادي الشباب بضمه.

تجديد عقدي لاجامي والخيبري

يبقى ملف التجديد أيضا للثنائي علي لاجامي وعبد الله الخيبري من أبرز الأمور على طاولة إدارة النصر، وينتهي عقد لاجامي وأيضا الخيبري بنهاية الموسم الحالي، ويعد الثنائي من العناصر المهمة داخل الفريق.