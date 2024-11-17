وزير الاتصالات يزور جناح هواوي بمعرض Cairo ICT’24

قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة جناح شركة هواوي المقام في معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، حيث تشارك الشركة هذا العام تحت شعار "تسريع الذكاء الصناعي" بصفتها الشريك التكنولوجي للمعرض.

حلول الحوسبة السحابية

وخلال الزيارة، استعرض جيم ليو، الرئيس التنفيذي بشركة هواوي مصر مجموعة شاملة من منتجاتها والحلول الرائدة في مجال اتصالات البيانات والشبكات الضوئية وتخزين البيانات والحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء في مراحل مختلفة من التحول الرقمي.

بالإضافة إلى هواوي Huawei eKIT الذي يهدف لتمكين شركاء التوزيع والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والحلول التي تقود مرحلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

تم تصميم هذه الحلول خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في مختلف مراحل التحول الرقمي، بما يعزز من قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا المتطورة وتحقيق أهدافها الرقمية.

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

افتتح المعرض د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تقام فعاليات معرض Cairo ICT’24 بتنظيم تريد فيرز انترناشيونال، والمتحدة للخدمات الإعلامية، وينطلق تحت شعار "The Next Wave “حيث اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

وتعقد الدورة الثامنة والعشرين بنسبة نمو تبلغ 50% زيادة في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي وتضم فعاليات Cairo ICT’24 مجموعة من المعارض أبرزها معرض ومؤتمرPAFIX الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي برعاية البنك المركزي المصري، ومعرض IntelliCities الدولي السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، ومعر Satcom الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية، ومعرض connecta الدولي الرابع لتكنولوجيا الشباب والذى سيضم اول منتدى خاص بالمرأة المبتكرة Shennovates لسن 14 الى 24 عام.

كما ينطلق خلال دورة هذا العام معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، حيث يزداد القطاع نموًا بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ تقريبًا 10%.

ويضم معرضAIDC مجموعة ضخمة من العارضين من كبرى المؤسسات والشركات ومقدمي الخدمات الخاصة بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تناقش جلسات مؤتمر AIDC، مجموعة من الموضوعات أبرزها التكامل بين الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وابتكاراته وتطبيقاته، وإدارة مراكز البيانات والتقنيات الناشئة ومراكز البيانات المستقبلية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة ومستقبل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

كما تشهد فعاليات مؤتمر Cairo ICT’24 على مدار 4 أيام مجموعة كبيرة من ورش العمل والجلسات النقاشية واللقاءات الحوارية مع خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الكثير من الموضوعات الحيوية ومن أهما العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وأثره على مراكز البيانات، والتدريب العملي على حماية الأصول الرقمية، والبلوك تشين والعملات المشفرة، وبناء المدن الذكية وتكامل الابتكار في إنترنت الأشياء.

تأثير الذكاء الاصطناعي

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر Cairo ICT’24، تأثير الذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحليلات البيانات الضخمة، واستكشاف الجيل الجديد من الاتصالات، بالإضافة إلى موضوعات ابتكارات تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتصميم المستقبل، وكذلك التطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع تجربة عملية على التطبيقات الواقعية.