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أخبار مصر

لقاء مع وزير الشباب، أطفال مصر يطرحون أسئلتهم حول الرياضة والوطن (فيديو)

لقاء الأطفال مع وزير
لقاء الأطفال مع وزير الشباب والرياضة
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الحلقة الثالثة من سلسلة "لقاء للمستقبل" عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يجيب فيه الوزراء والمسئولون عن التساؤلات التي تشغل بال أطفال مصر بهدف فهم معلومات جديدة وموثوق بها بطرق مبتكرة ومبسطة لفئة الأطفال.

وتتضمن الحلقة الثالثة من برنامج "لقاء للمستقبل" الذي يهدف إلى بناء جسور من التواصل الفعال بين الوزراء والمسئولين في الحكومة مع أطفال مصر، لقاءً مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي وضح للأطفال مهام "وزارة الشباب والرياضة" وأهمية ما تقدمه الوزارة لأطفال مصر، ودورها للمجتمع المصري ككل، تساعد في نهضة الوطن من خلال الفرص التي تتيحها للشباب المصري لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتأهيلهم للمشاركة في البطولات العالمية.

 

ووجه الدكتور أشرف صبحي في لقائه كلمة إلى أطفال مصر، حرص فيها على إرسال رسائل مهمة لربط الأطفال بوطنهم، باعتبارهم مسؤولي المستقبل.

إلى جانب ذلك، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أطفال مصر مستقبلنا ويجب أن يحبوا وطنهم ويعتزوا به وبهويتهم وأنفسهم".


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تمتلك إدارة مباشرة للأطفال لتثقيفهم وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأطفال الرياضة، كما يمكن للأطفال التواصل مع وزير الشباب والرياضة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة، وتمتلك الوزارة إدارة "تنمية النشء" تهتم بالأطفال في كل مكان من خلال عمل برامج للأطفال مع الأسرة المصرية، والاهتمام بالأطفال داخل مراكز الشباب لكي يمارسوا الأنشطة الرياضية المختلفة، وكذلك تعليم وتثقيف الأطفال وتوجيه وتنمية فكرهم.

وخلال اللقاء، تطرق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للحديث عن برنامج "ريحانة" الذي تنظمه الوزارة للأطفال داخل المحافظات، ويضم البرنامج 240 ألف فتاة، ويقوم بتوجيه الفتيات إلى كيفية التعامل مع مستقبلهن والدفاع عن أفكارهن، ويقوم هذا البرنامج تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، كما تم تفعيل المؤتمر الوطني للنشء الذي يشارك فيه 2 مليون 550 ألف طفل مصري لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد.

وشدد الوزير على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالكشافة، كأحد أساليب تربية النشء على الولاء والانتماء للوطن، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتم إطلاق برنامج "سفراء ضد الفساد"، ويتم داخل مراكز الشباب تأهيل الأطفال واكتشاف مواهبهم وتدريبهم على الأنشطة التراثية، ويتم عمل تثقيف سياسي للأطفال داخل مراكز الشباب وتدريبهم على محاكاة لعضوية مجلس النواب في المستقبل.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقاء للمستقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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