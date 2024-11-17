تأجيل استئناف 4 متهمين على إعدامهم بتهمة خطف شاب وقتله بأبو النمرس

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة اليوم، تأجيل استئناف 4 متهمين بخطف وقتل شاب في منطقة أبو النمرس، على حكم إعدامهم لجلسة 17 ديسمبر المقبل لحضور الطبيب الشرعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد ابو زيد وعضوية المستشارين احمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمون في القضية سالي صابر عبد العال خليل، وصبري على صبري عبد الله، ورامي صابر عبد العال خليل، ونور على صبري عبد الله جليلة صابر عبد العال خليل، القضية رقم 12757 لسنة 2013 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 3400 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، في غضون يومي، خطفوا المجني عليه" محمد أحمد متولي"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة واستدرجته لمكان نائ حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك اقصائه عن أعين رقبائه وذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان حيث قتلوا محمد احمد متولي احمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق روحه على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفًا استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات "حبل - قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتلًا، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه فأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد أحمد متولي أحمد وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض وأدوات "سكين محبل - قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.