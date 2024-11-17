تفاصيل جلسة استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما في قضية التزوير

تواصل محكمة مستانف جنايات الجيزة، نظر استئناف المتهمين المطرب عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل فى اتهامهما بتزوير محرر رسمي.

وسأل قاضي الجلسة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا عن امضائه لأوراق التوكيل المزور الخاص بشقيقه وأجاب " المتهم الثاني كلمني وقالي هنروح نستلم مستندات ومضاني على ورق معرفهوش".

وأضاف "أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه.. وأنا كنت رايح استلم الظرف بس بعد ما عرفت اخويا وقالي اعمله".

وقال قاضي الجلسة "هو أنت بتمضي على أي حاجة.. أنت مش بتعرف تقرأ وتكتب".

وأجاب المتهم "مكنتش اعرف انه ورق مزور واخويا قالي أشيله معايا ومطلعوش لحد"

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وشهدت الجلسة حضور صاصا وشقيقه، وزوجة صاصا لمساندته.

وطالب دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه من هيئة محكمة مستانف جنايات الجيزة، خلال نظر استئناف صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل فى اتهامهما بتزوير محرر رسمي، ببطلان إجراءت التحفظ على هواتف صاصا وشقيقه، وانتفاء القصد الجنائي فى واقعة التزوير بركنيها المادي والمعنوى.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات

وكانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.